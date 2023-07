Italia-Cina: Gasparri (FI), dialogare con tutti ma difendendo nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La via della Seta "ha rappresentato una pagina di subordinazione dell'Italia alla dittatura comunista di Pechino e di pericolosa svendita degli interessi nazionali. II Memorandum fu sottoscritto nel 2019 quando, alla guida del governo italiano, c'erano Conte ed i grillini. Quel movimento ha tradito gli interessi del nostro Paese e si è inginocchiato davanti a Pechino, peraltro mostrando tutta la sua inconsistenza e la sua ignoranza". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Resta memorabile - prosegue - Di Maio che salutava 'Ping' dimostrando di non conoscere nemmeno il nome del dittatore comunista che domina a Pechino. Noi non stiamo più in ginocchio davanti a Xi Jinping. E si è visto che quell'accordo non serviva all'Italia. Sono cresciute le esportazioni cinesi, spesso di prodotti di scarsa qualità o contraffatti, verso l'Italia più di quanto non siano cresciute le esportazioni italiane verso la Cina". (segue) (Rin)