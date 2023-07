Italia-Cina: Gasparri (FI), dialogare con tutti ma difendendo nostri interessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Gasparri, "dobbiamo impedire alla dittatura comunista di assumere il controllo dei nostri porti e delle nostre reti di trasporto. Con la Cina vanno certamente intrattenuti dei rapporti, ma ricordandoci che quel Paese è il più grande inquinatore del pianeta. Ricordando che la Cina è governata da una dittatura che nega ogni diritto. Ricordando che l'obiettivo della comunità internazionale all'insegna dei valori della libertà e della democrazia, resta l'abbattimento della dittatura comunista di Pechino. È gravissimo - prosegue - che i grillini abbiano svenduto gli interessi del Paese con il memorandum della via della Seta. Che sarà cancellato, non perché lo chiedono gli americani. Ma perché è interesse del nostro Paese farlo. E sono certo che questo farà il governo di centrodestra, che difende i valori della libertà e della democrazia, che è orgoglioso dell'appartenenza dell'Italia all'Europa e all'Occidente. Un governo che vuole dialogare con tutti, ma difendendo i nostri interessi e la nostra libertà. Conte e i grillini invece sono stati dei piazzisti di Pechino e vogliamo capire se l'abbiano fatto per dabbenaggine o per altre ragioni. Ci occuperemo molto di questo". (Rin)