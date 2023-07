Brasile: telecomunicazioni, Banca sviluppo apre linea di credito di 57 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società di telecomunicazioni del Brasile potranno accedere a una linea di credito di quasi 300 milioni di real (57 milioni di euro) aperta presso la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) e dall'ente Finanziatore di studi e progetti (Finep). I fondi provengono dal Fondo per lo sviluppo tecnologico delle telecomunicazioni (Funttel), legato al ministero delle Comunicazioni (Mcom). Lo riferisce il ministero in una nota. "Le risorse del Funttel favoriranno il processo di innovazione tecnologica, la formazione delle risorse umane, la creazione di posti di lavoro e l'accesso delle piccole e medie imprese alle risorse di capitale (aumentando così la competitività dell'industria brasiliana delle telecomunicazioni)". (segue) (Brb)