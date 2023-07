Brasile: telecomunicazioni, Banca sviluppo apre linea di credito di 57 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il triennio 2023-2025, il consiglio di amministrazione del Funttel ha deliberato investimenti pari a 686,3 milioni di real (131 milioni di euro) attraverso e 411,7 milioni di real (79 milioni di euro) attraverso il Finep. Nel solo 2023, il Bndes avrà accesso a oltre 186,3 milioni di real (35,5 milioni di euro) per offrire finanziamenti alle società brasiliane che forniscono servizi di telecomunicazioni e alle società brasiliane che forniscono beni e servizi al settore, purché siano impegnate in una produzione effettiva nel Paese. (Brb)