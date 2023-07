Milano: 23 enne fermato a Cologno Monzese per l’omicidio della fidanzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, a Cologno Monzese (MI), un ragazzo ventitreenne italiano di origini marocchine, attualmente in stato di fermo presso la caserma dei Carabinieri di Cologno Monzese, avrebbe ucciso, con più fendenti alla gola, la ex fidanzata, una 20enne italiana. L'omicidio risalirebbe alla scorsa notte ed è avvenuto nell'appartamento della ragazza a seguito di una serata trascorsa insieme all'ex fidanzata e un'amica. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Sesto San Giovanni per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio. Il ventenne si è presentato all’alba confessando il delitto presso il Comando della Polizia Locale. (Com)