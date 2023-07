Reddito cittadinanza: Battaglia (Pd), governo chiarisca modalità comunicazioni sospensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro di Roma, Erica Battaglia del Pd, chiede che "il governo chiarisca e dia spiegazioni" sulle modalità di comunicazione della sospensione del reddito di cittadinanza. In una nota Battaglia afferma: "In questi giorni 160.000 famiglie hanno ricevuto con un sms la comunicazione che a partire da agosto non riceveranno più il reddito di cittadinanza. Si tratta di una modalità di informazione che ha creato confusione e ha gettato nello sconforto migliaia di persone per timore di non potersi assicurare le condizioni minime di sussistenza. Tra di essi ci sono molte persone con disabilità o nuclei familiari in grave disagio economico. Le risposte finora sono evasive. Chiediamo che il governo chiarisca e dia spiegazioni. Si vogliono colpevolizzare le famiglie in povertà in piena estate? Intanto si scarica sui Comuni il peso di dare indicazioni e supporto che il governo finora non ha fornito" (Com)