Mafia: M5s, inutile commemorare Chinnici se non si segue il suo esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "ricorre il quarantesimo anniversario della morte del giudice Rocco Chinnici, ucciso in un attentato insieme al maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, all'appuntato Salvatore Bartolotta, e al portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi. Al dovere della memoria di un servitore dello Stato che ha combattuto in maniera esemplare la mafia deve unirsi la consapevolezza che l'esempio di persone straordinarie come lui deve ispirare l'azione di chi oggi lavora nelle istituzioni. Chinnici fu un grande innovatore del metodo investigativo sulle mafie, ebbe l'intuizione di creare il pool antimafia, di individuare in Falcone e Borsellino gli uomini di punta del pool". Lo affermano i rappresentanti del M5s nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato, Roberto Scarpinato e la coordinatrice del comitato Giustizia del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti. "Quella squadra, che ha scritto capitoli importanti della storia del nostro Paese, trascinò dietro di sé tutta l'Italia onesta nel maxiprocesso a Cosa Nostra. Oggi serve la stessa determinazione per innovare e rafforzare le norme e gli strumenti investigativi per combattere le mafie del terzo millennio, diventate comitati d'affari che indossano i colletti bianchi. Esattamente il contrario - concludono - di quello che sta facendo il governo Meloni. Le commemorazioni vuote non accompagnate dai fatti non servono a nulla e offendono la memoria di chi ha sacrificato la sua vita per la collettività".(Rin)