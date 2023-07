Cimiteri: al Verano di Roma 80 paline per orientarsi e chiedere assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al cimitero del Verano è in corso l'installazione di una nuova segnaletica, circa 80 grandi paline, che serviranno a facilitare l'orientamento e gli spostamenti dei cittadini all'interno del cimitero monumentale della Capitale, nonché a consentire ai visitatori in caso di necessità di avere tutte le informazioni utili per richiedere soccorso o assistenza. Su tutte le paline segnaletiche in metallo installate è esposta la mappa topografica aggiornata del Verano su cui è indicato dove ci si trova ed è associato un numero di postazione. Alla base di ciascuna grande mappa è presente, inoltre, un pannello Sos Cimiteri sicuri, che riporta sia i recapiti utili per chiedere un eventuale assistenza o soccorso. (segue) (Rer)