Cimiteri: al Verano di Roma 80 paline per orientarsi e chiedere assistenza (2)

La nuova segnaletica ha una grafica coordinata, ma è stata prodotta in due diverse colori: rosso per individuare le fermate della navetta che garantisce gli spostamenti, in particolare delle persone più anziane, all'interno del cimitero. "Un ulteriore tassello che si aggiunge al lavoro congiunto dell'amministrazione e di Ama per rendere sempre più accoglienti e curati i cimiteri della città", spiega l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. "In particolare, al Verano, con l'installazione diffusa della nuova segnaletica, oltre a fornire ai cittadini un utile strumento di orientamento e di assistenza in caso di necessità si mettono a disposizione mappe informative con l'obiettivo di rendere più facilmente fruibile il cimitero sia come luogo di culto, sia come importante e prezioso patrimonio storico della Capitale", aggiunge.