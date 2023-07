Cimiteri: al Verano di Roma 80 paline per orientarsi e chiedere assistenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Verano, con i suoi 83 ettari e le sue 21 zone, è uno dei cimiteri più grandi d'Europa ed è gestito dall'azienda capitolina per i rifiuti Ama. "Prosegue lo sforzo dell'azienda nel lavoro di riqualificazione dei Cimiteri capitolini. La nuova segnaletica verticale rende più semplice visitare il cimitero monumentale della Capitale e rappresenta un importante presidio per la sicurezza degli stessi visitatori, poiché se ci si perde, se si deve segnalare un malore o una qualunque emergenza, saranno disponibili i recapiti per richiedere assistenza e comunicare subito con precisione la propria posizione", osserva il presidente di Ama Daniele Pace (Rer)