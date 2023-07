Giappone-Brasile: ministro Agricoltura Favaro in missione a Tokyo per attrarre nuovi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, si trova in Giappone alla guida di una missione governativa con l'obiettivo di attrarre investimenti stranieri da fondi internazionali per l'espansione di progetti di sostenibilità nell'agricoltura brasiliana. Lo riferisce il ministero dell'Agricoltura in una nota. Nel corso di una serie di iniziative a Tokyo Favaro ha incontrato rappresentanti di aziende di diversi settori per presentare le opportunità offerte dall'agricoltura brasiliana per contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica sul pianeta e la sicurezza alimentare nel mondo. (segue) (Brb)