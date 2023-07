Giappone-Brasile: ministro Agricoltura Favaro in missione a Tokyo per attrarre nuovi investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare Favaro, ha incontrato il vicepresidente del consiglio di amministrazione della compagnia automobilistica Toyota, Shigeru Hayakawa. "Abbiamo insieme una lunga storia di partnership nella tecnologia. Abbiamo un enorme potenziale per la produzione di etanolo, sia dalla canna da zucchero che dal mais, con l'agricoltura brasiliana che lavora per un'energia più pulita e rinnovabile, senza bruciare carbone. Il Brasile si rafforzerà e avanzerà sulla rotta dell'etanolo come carburante per autoveicoli", ha detto Favaro. Dal canto suo anche Hayakawa ha sottolineato l'importanza dell'etanolo per la strategia dell'azienda, che cerca di contribuire alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. (segue) (Brb)