Giappone-Brasile: ministro Agricoltura Favaro in missione a Tokyo per attrarre nuovi investimenti (3)

- Nel corso della riunione con il presidente e amministratore delegato della compagnia chimica Sumitomo (presente in 66 Paesi tra cui il Brasile), Masayuki Hyodo, è stata sottolineata l'importanza delle relazioni con il Brasile per le azioni strategiche dell'azienda, che ha una storia di collaborazione con le imprese agricole che operano in Amazzonia. Nell'incontro con il ministro Favaro è stata discussa l'apertura di nuovi mercati tra Brasile e Giappone ed è stata anche presentata la possibilità che l'azienda investa nel recupero dei pascoli a bassa produttività in Brasile, consentendo il miglioramento del suolo e l'aumento della produttività nella produzione di alimenti, con sequestro del carbonio. (segue) (Brb)