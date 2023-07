Giappone-Brasile: ministro Agricoltura Favaro in missione a Tokyo per attrarre nuovi investimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favaro ha anche partecipato al seminario "Opportunità e partenariati per l'industria delle proteine animali". All'evento hanno preso parte circa 200 autorità e uomini d'affari giapponesi e brasiliani. Durante l'incontro sono state presentate le tecnologie sviluppate dalla Società brasiliana di ricerca agricola (Embrapa) per il progresso sostenibile dell'agricoltura, nonché la qualità del sistema di difesa sanitaria brasiliano, riconosciuto a livello internazionale. Favaro ha sottolineato l'importanza della partnership tra Brasile e Giappone nella cooperazione tecnica e commerciale, che consente sempre più l'uso di tecnologie e scienza applicata sul campo per un'agricoltura più precisa, produttiva e sostenibile. (segue) (Brb)