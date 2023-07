Giappone-Brasile: ministro Agricoltura Favaro in missione a Tokyo per attrarre nuovi investimenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro Carlos Favaro ha partecipato a un incontro con l'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica), considerata uno dei principali partner di Embrapa nel progresso dell'agricoltura tropicale che ha permesso l'espansione della produzione di grano per la regione dal Cerrado. L'agenda di Favaro comprende anche incontri con i ministri dell'Agricoltura, Tetsuro Nomura, e della Salute, Katsunobu Kato. La missione del ministero lascerà poi il Giappone per dirigersi in Arabia Saudita. (Brb)