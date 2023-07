Turismo: ministero, a luglio prenotazioni online abitazioni private salgono al 56 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai dati dell’ultima settimana di luglio emerge che le abitazioni private prenotate sulle piattaforme online salgono al 56 per cento e, rispetto al 2022, registrano prezzi medi più elevati del 10 per cento. Il fatturato generato a luglio da questo mercato supera i 700 milioni di euro. Lo rende noto il ministero del Turismo nell’infografica dell’ultima settimana di luglio. Risulta inoltre prenotato il 44 per cento delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online (+3 per cento rispetto alla settimana precedente). Il Belpaese si posiziona davanti a Spagna (38 per cento, +5 per cento) e Francia (35 per cento, +2 per cento). A luglio è più caro pernottare in montagna e al lago: i prezzi medi delle strutture ricettive presenti on line sono rispettivamente 193 e 190 euro a notte, contro i 178 euro delle città d’arte, i 168 euro delle località balneari e i 156 euro di quelle termali. (segue) (Rin)