Roma: si finge carabiniere e ottiene carte e contanti, in manette truffatore seriale di anziani

- Si è finto un carabiniere che teneva in stato di fermo la figlia di una donna 85enne ed è riuscito così, promettendo di liberare la giovane, a ottenere contanti, carte di credito e gioielli dall'anziana signora. Si tratta di un 21enne residente a Napoli e che era già ai domiciliari per altre truffe simili quando i carabinieri da Roma lo hanno raggiunto nella sua abitazione e gli hanno notificato un ulteriore arresto. I fatti risalgono all'8 dicembre scorso quando l'anziana signora è stata convinta dal finto carabiniere - che ha simulato un possibile arresto della figlia a causa di pacchi postali in giacenza e non pagati - a consegnare 2.570 euro in contanti, carte di credito da cui sono stati prelevati altri 1.100 euro e oggetti in oro. L'anziana, scoperto il raggiro, ha presentato denuncia e da allora sono scattate le indagini. Il Giudice per le indagini preliminari della procura di Roma ha disposto i domiciliari per il 21enne in attesa del processo. (Rer)