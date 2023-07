Argentina: Nonne di Piazza di maggio scoprono identità di un altro dei minori sottratti dalla dittatura, è il "nipote 133"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione argentina per i diritti umani Abuelas de Plaza de Mayo (Nonne di Piazza di maggio) ha restituito l'identità a un altro dei "ragazzi" sottratti ai genitori dalla dittatura militare, il 133mo da quando sono iniziate le ricerche. "Con grande gioia annunciamo il ritrovamento del nipote 133", recita un messaggio pubblicato dall'associazione sui propri profili social. Si tratta del figlio di Cristina Navajas e Julio Santucho, nonché nipote di Nelida Navajas, una delle fondatrici dell'organizzazione, morta nel 2012. Una vicenda di particolare intensità, con un'appendice italiana, hanno spiegato i protagonisti in una conferenza stampa tenuta ieri a Buenos Aires. Tutto inizia il 13 luglio 1976, quando Cristina Navajas – membro del Partito rivoluzionario dei lavoratori - Esercito rivoluzionario del popolo (Prt-Erp) – viene rapita dai militari. Il marito apprende la notizia mentre si trova in Italia, inviato per sbrigare affari di partito che in patria non si potevano sviluppare. Quello che Julio non sapeva, e che si sarebbe scoperto tramite una lettera mai recapitata al marito, era che la moglie era incinta. (segue) (Abu)