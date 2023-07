Argentina: Nonne di Piazza di maggio scoprono identità di un altro dei minori sottratti dalla dittatura, è il "nipote 133" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con ogni probabilità, i sequestratori hanno tolto la vita a Cristina subito dopo il parto, una prassi peraltro non inedita. L'eccezione, in questo caso, è che il padre di un bambino destinato a nuovi genitori, sia scampato agli aguzzini. Appreso della scomparsa della moglie, Julio Santucho si attiva e riesce a portare in Italia Camilo e Miguel, gli altri due figli, con l'aiuto di un'altra militante, Susana Fantino, che si spaccia per la madre dei piccoli. Nelida si mette alla ricerca della figlia e diventa colonna portante delle "Nonne". Anche Miguel, che nel frattempo guadagna il soprannome che si dà agli italiani ("Tano"), si appassiona alla causa e dal 1993 torna in pianta stabile in Argentina per intrecciare le sue ricerche con quelle delle diverse associazioni. Nel frattempo, il nipote "numero 133" inizia a indagare sulle sue origini. La sorellastra, di venti anni più grande di lui, gli conferma i dubbi spiegando che i genitori biologici non sono quelli con cui è cresciuto. Raccoglie tutte le informazioni del caso, si fa coraggio e contatta la Commissione nazionale per il diritto all'identità (Conadi). Ad aprile, arriva la conferma: i veri genitori sono Cristina Navajas e Julio Santucho. (segue) (Abu)