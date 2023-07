Argentina: Nonne di Piazza di maggio scoprono identità di un altro dei minori sottratti dalla dittatura, è il "nipote 133" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto. Il "nipote" tornato in possesso della sua identità potrebbe scegliere di indossare un cognome di grande significato nella storia recente dell'Argentina. Il fratello del padre, Mario Roberto Santucho, è stato uno dei leader più importanti della guerriglia, fondatore del Prt, ucciso a 40 anni in uno scontro con l'esercito. Una lotta con la dittatura che la numerosa famiglia Santucho avrebbe continuato a pagare per anni in termini di sequestri, torture ed esecuzioni sommarie. Basti pensare, ricorda oggi Julio, che quando – alla notizia della scomparsa della moglie –, annunciò di voler tornare in patria, i compagni di partito si opposero con fermezza: "Non vogliamo perdere un altro Santucho". (Abu)