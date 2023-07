Mafia: Tajani a Palermo, “l'Italia sta estirpando questo cancro”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha reso omaggio oggi a Rocco Chinnici, il giudice ucciso dalla mafia a Palermo il 29 luglio del 1983. “Grazie a uomini come Rocco Chinnici l'Italia sta estirpando il cancro della mafia. L'arresto di Matteo Messina Denaro dimostra come a vincere siano stati i caduti per la legalità e non i loro assassini. Onoriamo la memoria di tutte le vittime della strage di Palermo”, ha scritto Tajani via Twitter, dopo aver deposto una corona di fiori sotto la casa del magistrato. (Res)