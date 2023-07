Siria: Stato islamico rivendica attentato contro pellegrini sciiti a Damasco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi atti di violenza coincidono con la celebrazione della festa dell’Ashura, che cade nel decimo giorno (da cui il nome) del primo mese del calendario lunare islamico, Muharram, è particolarmente importante tra i musulmani sciiti, per i quali assume i tratti di una commemorazione funebre, in quanto vi si ricorda il “martirio” di Hussein bin Ali e dei suoi 72 seguaci, sconfitti e uccisi nella battaglia di Kerbala dalle truppe del califfo omayyade Yazid I, il decimo giorno di Muharram del 680. I sunniti, al contrario, nel giorno di Ashura celebrano una festa stabilita dallo stesso Maometto, per commemorare, con il digiuno fino a tre giorni e la pratica dell’elemosina, l’apertura del Mar Rosso al passaggio di Mosè. Al di fuori del mondo sciita, dunque, la festa di Ashura non ha i connotati del lutto. Molti sciiti, inoltre, celebrano l’Ashura colpendosi la testa e il petto con lame, catene e oggetti appuntiti, fino a sanguinare. Al di là degli aspetti religiosi e culturali, l’Ashura è stata spesso occasione di attentati e, in generale, di una recrudescenza delle rivalità confessionali. (Res)