Agroalimentare: Confagricoltura, sul grano russo rischia di incrinarsi la solidarietà europea

- Nella campagna 2022-2023 la Federazione Russa ha esportato un quantitativo record di grano, oltre 45 milioni di tonnellate. Ora, dopo aver fatto saltare l’accordo sul grano dal Mar Nero, le autorità di Mosca garantiscono, anche gratuitamente, le forniture ai Paesi africani. Sul grano si discute anche a livello europeo e rischia di incrinarsi la solidarietà dell’Unione europea all’Ucraina. Per limitare l’impatto economico dei crescenti flussi in arrivo, la Commissione ha autorizzato in via eccezionale cinque Stati membri (Polonia, Ungheria, Bulgaria, Romania e Slovacchia) a sospendere le importazioni dall’Ucraina fino al 15 settembre. E’ autorizzato solo il transito verso altre destinazioni finali nella Ue o fuori dall’Unione. Durante la riunione del Consiglio Agricoltura della Ue, che si è tenuta il 25 luglio, i cinque Stati membri interessati hanno chiesto di prorogare la misura fino a dicembre per le persistenti difficoltà sui mercati interni e per le difficoltà aggiuntive poste dal mancato rinnovo dell’Accordo sul grano dal Mar Nero. La richiesta ha suscitato forti critiche e la presidenza spagnola ha deciso di rinviare ogni decisione. (segue) (Rin)