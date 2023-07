Agroalimentare: Confagricoltura, sul grano russo rischia di incrinarsi la solidarietà europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le riserve sono pienamente giustificate - dichiara il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - La sospensione delle importazioni, accordata in via eccezionale, costituisce a tutti gli effetti una violazione delle regole sul mercato unico. Pertanto, deve avere una durata limitata e non prorogabile”. Si consideri inoltre che si è registrato un aumento sensibile delle importazioni dall’Ucraina verso altri Stati membri, Italia compresa, con il risultato di far salire le pressioni al ribasso delle quotazioni, in particolare dei cereali. “Per quanto riguarda, poi, il mancato rinnovo dell’accordo sul grano dal Mar Nero – prosegue Giansanti – è ipotizzabile solo una risposta comune per evitare la destabilizzazione dei mercati, continuando ad agevolare le vendite all’estero dell’Ucraina attraverso i corridoi di solidarietà che hanno dato una valida alternativa alle esportazioni via mare”. La situazione di incertezza che si è determinata ha spinto al rialzo i prezzi del grano di circa il 10 per cento a livello internazionale. “Una reazione scontata - rileva Giansanti – anche perché la speculazione è sempre pronta a entrare in azione, ma l’andamento dei mercati va seguito con la massima attenzione”. Secondo i dati diffusi dal Consiglio internazionale dei cereali, la produzione di grano dovrebbe attestarsi a 784 milioni di tonnellate, con un calo di oltre due punti percentuali sulla precedente annata. E il Dipartimento di Stato Usa all’Agricoltura ha reso noto che le scorte di grano presso i principali esportatori ammontano a 55 milioni di tonnellate, il livello più basso da dieci anni. (Rin)