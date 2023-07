Credito: al via tavolo Abi-Ens per rafforzare la relazione tra banche e persone con limitazioni uditive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Favorire lo scambio di informazioni e di esperienze in particolare sugli aspetti connessi ai temi dell'accessibilità. Al via il Tavolo di confronto tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e l'Ente Nazionale Sordi (Ens) per la realizzazione di iniziative e progetti per favorire la migliore accessibilità alle strutture e ai prodotti e servizi bancari. La collaborazione si pone nell'ambito del Protocollo di intesa che Abi e Ens hanno sottoscritto al fine di rafforzare il proprio impegno riguardo ai temi dell'inclusione, nel rispetto e valorizzazione delle specificità delle diverse fasce della popolazione, a partire dalle persone con limitazioni funzionali anche temporanee. Il Tavolo di confronto rappresenta il luogo istituzionale in cui si svilupperà la collaborazione per: favorire lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze tra il mondo bancario e l'Ente Nazionale Sordi in particolare sugli aspetti connessi ai temi dell'accessibilità; esaminare congiuntamente tematiche specifiche e normative di riferimento in tema di accessibilità, che incidono nella relazione tra banche e persone con limitazioni uditive; condividere pratiche per favorire l'accessibilità e l'inclusione, secondo la logica della massima fruibilità di prodotti, canali, strumenti, servizi e strutture anche con il supporto di strumentazioni tecnologiche evolute e sempre più diffuse.