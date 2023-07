Credito: al via tavolo Abi-Ens per rafforzare la relazione tra banche e persone con limitazioni uditive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'intesa, Abi e Ens intendono inoltre promuovere iniziative culturali, informative, formative ed educative di carattere anche sperimentale, prevedendo la fruizione individuale o collettiva dei materiali prodotti con formati accessibili, in particolare, attraverso la realizzazione di strumenti divulgativi per promuovere l'educazione finanziaria e al risparmio ed economica; favorendo, ove possibile e con modalità e approcci graduali di implementazione , canali accessibili di contatto tra la banca e la clientela con limitazioni uditive anche attraverso l'utilizzo di sistemi di comunicazione alternativi e di tecnologie per la traduzione simultanea. Abi e Ens lavoreranno tra l'altro al fine di promuovere attività di sensibilizzazione e per favorire la massima diffusione delle iniziative messe in campo, dandone visibilità anche sui rispettivi siti Internet www.abi.it e www.ens.it. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività promosse dall'Abi per favorire l'inclusione finanziaria e sociale dei cittadini. L'impegno del settore bancario in tema di accessibilità è in linea con le principali indicazioni contenute nell'Atto europeo sull'accessibilità, la Direttiva di riferimento su questi temi, e vede la collaborazione di Abi con rappresentanze di cittadini anche sui temi della sostenibilità e per favorire la fruizione di temi bancari da parte della clientela, quali in particolare il Progetto Trasparenza semplice e il tavolo sui temi della finanza sostenibile con le Associazioni dei consumatori, il Protocollo di intesa con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici), il Protocollo di intesa con il Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche (Fiaba Onlus). (Rin)