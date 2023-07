Pnrr: Urso, con 10,5 miliardi daremo una spinta alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Con la rimodulazione del Pnrr il governo stanzia 10,5 miliardi di euro in più a favore delle imprese. “È un sistema che ha già dimostrato grande vivacità e resilienza e che da subito con queste nuove risorse vogliamo far andare ancora più veloce”, spiega a “La Stampa” il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Lo spostamento dei progetti fuori dal Pnrr – sottolinea – è avvenuto per due motivi: alcuni progetti, come gli stadi di Venezia e Firenze, già bocciati dalla Commissione europea, non producevano quegli impatti positivi sul sistema sociale e sull’ambiente prefissi dal Piano; e poi c’erano altre misure certamente utili allo scopo ma che non sarebbero state completate in tempo innescando un effetto boomerang e costringendoci a restituire i fondi. Per questo si è deciso di rimodulare il Pnrr trasferendo le risorse al RepowerEu, ma impiegandole comunque sempre secondo le logiche della sostenibilità ambientale e rispettando la scadenza del 2026”. Nel complesso, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ottenuto in più “complessivamente circa 7, 8 miliardi, ma calcolando anche le poste di altri ministeri si può dire che al nostro sistema produttivo arriveranno almeno altri 10,5 miliardi, oltre quelli destinati al settore edilizio. In questo modo daremo una spinta eccezionale alle imprese del nostro Paese per raccogliere e vincere la sfida della duplice transizione ecologica e digitale”.(Rin)