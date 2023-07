Mar Cinese Meridionale: Pechino, esercitazioni militari da oggi al 2 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Cina condurranno un'esercitazione militare al largo del Mar Cinese Meridionale da oggi al 2 agosto. Lo riferisce l'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima in una nota, precisando che per tutta la durata delle manovre l'accesso all'area sarà interdetto ad altre imbarcazioni. L'area dell'addestramento interesserà alcune delle aree contese nel Mar Cinese Meridionale, tra cui le Isole Paracelso e l'atollo sommerso Macclesfield Bank.(Cip)