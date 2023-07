Difesa: Senegal, Nave Vespucci sosterà a Dakar da oggi al primo agosto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli appuntamenti di spicco durante la tappa a Dakar, nella mattinata di lunedì 31 luglio si terrà una conferenza scientifica sulla gestione sostenibile delle risorse marine. Vi prenderanno parte il professore di ecologia marina Paolo Galli, dell'Università Milano Bicocca, in Senegal grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia, e Anna Muratore che sta realizzando il progetto "SeA Care" dell'Istituto superiore di sanità, che prevede il prelievo e l'analisi di campioni di acque marine al largo delle coste del Senegal. Da parte senegalese, daranno il loro contributo esperti dell'Università di Dakar (Istituto universitario di Pesca e Acquacoltura, Facoltà di Scienze Giuridiche) e della Marina militare. Nella splendida cornice di Nave Vespucci, verrà altresì conferita l'onorificenza dell'ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" al professor Umberto D'Alessandro, da anni direttore del Medical Research Council Unit a Banjul, in Gambia, istituto di ricerca specializzato nella prevenzione delle malattie infettive. Oltre ad aver conseguito lusinghieri risultati nella lotta contro la malaria, durante la sua lunga carriera il professor D'Alessandro ha collaborato con l'Istituto superiore di sanità, lo Spallanzani di Roma e il Politecnico di Milano. (Com)