Reddito cittadinanza: Conte, sms Inps è un modo per dire "arrangiatevi"

- L'sms con cui l'Inps ha comunicato a 169 mila famiglie la fine dell'erogazione del reddito di cittadinanza è "un modo per dire `adesso arrangiatevi". Lo spiega a "La Stampa" il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Secondo il leader M5s, il messaggio dell'Inps stride con quello arrivato da palazzo Madama, dove sono stati ripristinati i vitalizi agli ex senatori. "Chissà - osserva - se a quegli ex parlamentari il governo ha mandato un sms per avvisarli dell'ennesimo privilegio".(Rin)