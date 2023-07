Hong Kong: Lee conclude oggi viaggio nel Sud-est asiatico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Lee, è giunto a Kuala Lumpur e ha incontrato il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim. Hong Kong è il principale partner commerciale del Paese: nel 2022, l'interscambio commerciale si è attestato a 25,69 miliardi di dollari, in aumento del 20 per cento su base annua. L’intera missione – in cui Lee è stato accompagnato da una delegazione di funzionari e 30 rappresentanti di vari settori produttivi, tra cui finanza, commercio, logistica, investimenti, innovazione e tecnologia – ha avuto come obiettivi il rafforzamento della cooperazione con l’Asean e il rilancio della competitività di Hong Kong a livello internazionale. In un’intervista concessa all’emittente “China Central Television” in Malesia, Lee ha valutato positivamente le relazioni tra Hong Kong e il blocco del Sud-est asiatico e ha sostenuto che Hong Kong può agevolare i suoi Paesi membri nell’accesso al mercato della Cina. “Esiste una buona base di cooperazione e penso che lo spazio per ampliarla sia illimitato. Hong Kong presenta molti vantaggi. Ritengo che possiamo metterli a servizio dell’Asean, e che quest’ultima possa sfruttare Hong Kong per esplorare maggiori opportunità commerciali”, ha detto Lee. (Cip)