Ciampino: sindaca segue sviluppo incendio rifiuti, informati Comuni limitrofi

- La sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, sta seguendo gli sviluppi del grave incendio divampato stamattina nell'impianto di stoccaggio e trasferenza rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari, in zona Appia Nuova. Al momento non si riscontrano feriti. Dal rogo si è alzata una nube nera che, in queste ore, si sta spostando verso Nord Ovest. Colella ha informato i sindaci dei Comuni limitrofi, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell'incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza. Dal Comune raccomandano di tenere le finestre chiuse e di monitorare i canali di comunicazione ufficiali: il sito istituzionale, le pagine social del Comune di Ciampino e del Comando di polizia locale, l'app Municipium.(Rer)