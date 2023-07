Pil: Confindustria, rallenta la crescita dell’economia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamica del Pil italiano nel secondo trimestre 2023 è stimata molto debole, quasi ferma, come sintesi della flessione di industria e costruzioni e del proseguire della crescita (moderata) nei servizi. Le attese sul terzo sono poco più positive. È quanto si legge nella congiuntura flash del Centro studi Confindustria. “Il prezzo del gas ha esaurito la caduta e galleggia poco sopra i minimi, ma l’inflazione scesa solo in parte ha indotto la Bce a rialzare ancora i tassi, peggiorando le condizioni creditizie. Mentre il traino estero all’export di beni si è arrestato”. Secondo il Centro studi, inoltre, “l’inflazione italiana continua la discesa (a giugno +6,4 per cento annuo), grazie al prezzo del gas poco sopra i minimi (32 euro/mwh) che ha infine riportato i prezzi energetici al consumo su ritmi moderati (+2,1 per cento). Una dinamica alta resta sui prezzi alimentari (+10,7 per cento da un picco di 12,9 per cento) ma in frenata, grazie alla stabilizzazione dei prezzi delle materie prime (flessione negli ultimi due mesi). I prezzi core rallentano (+4,7 da +4,9 per cento), più per i beni che per i servizi, ma il processo è solo agli inizi”. Inoltre, “a luglio la Fed ha alzato il tasso negli Usa a 5,50 per cento non escludendo nuovi rialzi, ma i mercati considerano questo come l’ultimo. Anche la Bce ha deciso un altro rialzo a luglio, a 4,25 per cento, lasciando la porta aperta per ulteriori mosse, giudicando l’inflazione ancora troppo alta”.(Rin)