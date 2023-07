Banche: Uilca, in Italia il 24 per cento delle donne guadagna meno dei colleghi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel complesso nel 2022 sono stati assunti più uomini che donne”, spiega Roberto Telatin, responsabile del Centro Studi Uilca. “I numeri dei rapporti cessati, su cui incidono molto le dimissioni per accedere al fondo di solidarietà, evidenziano una maggiore presenza di uomini, dovuta anche a un settore storicamente più maschile”. In un’epoca di trasformazioni radicali, l’organizzazione del lavoro può e deve considerare il benessere lavorativo centrale: “Dobbiamo rendere attraente il settore bancario anche per le nuove generazioni. Siamo preoccupati di quanto siano pochi i giovani: oggi solo il 6,1 per cento del personale bancario ha meno di 30 anni”, allerta Furlan. “Il saldo tra assunti e cessati under 30, seppure positivo, evidenzia come circa metà del personale di questa fascia d’età lasci il lavoro in banca”. (Rin)