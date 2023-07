Sardegna: Sassari-Alghero, Solinas approva il progetto esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione e commissario straordinario per le opere pubbliche incaricato dal Governo, Christian Solinas, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento sulla SS 291 'della Nurra', che riguarda i lavori di completamento della Sassari-Alghero (lotto 1, da Alghero a Olmedo, bivio cantoniera di Rudas) e della bretella di collegamento con l'aeroporto di Fertilia (lotto 4). Il progetto approvato include l'adeguamento del costo dell'opera, aggiornato a 238 milioni di euro, a cui è stata già assicurata la piena copertura finanziaria. Le disposizioni del Commissario straordinario sono state immediatamente trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e ad Anas, soggetto esecutore dell'Intervento, che dovrà ora provvedere all'affidamento dei lavori. Lo stesso articolo 4 del provvedimento, firmato dal Presidente Solinas, dispone per Anas l'incarico "di avviare immediatamente e senza indugio tutte le attività necessarie già alla tempestiva realizzazione dell'opera attraverso l'espletamento di una gara, con l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo". (segue) (Rsc)