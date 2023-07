Sardegna: Sassari-Alghero, Solinas approva il progetto esecutivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sassari-Alghero – dichiara Solinas – rappresenta un'opera viaria importante, attesa da decenni. Ora con l'intera copertura finanziaria disponibile si potrà finalmente procedere al suo completamento. Lo sviluppo della Sardegna non può prescindere da una rete viaria moderna ed efficiente, in grado di collegare tutto il territorio e in particolare gli scali portuali e aeroportuali, porte d'accesso alla nostra Isola e verso il resto del mondo. Abbiamo dato un nuovo importante impulso alle grandi opere e alle infrastrutture strategiche, anche grazie a un più forte dialogo con il Governo. La Sassari-Alghero rappresenta un importante tassello in questo quadro e, sempre sulle strade, ricordo inoltre che solo pochi giorni fa abbiamo potuto inaugurare l'apertura della statale 125 nel nuovo tratto fra Tortolì e Bari Sardo. Ma l'attenzione non è solo alle fondamentali opere viarie: ripartono opere ferme da tempo, come le dighe di Cumbidanovu e Monti Nieddu, di grande importanza per il comparto irriguo e le distribuzione dell'acqua agli usi industriali e civili. Abbiamo ben chiari gli obiettivi e andremo avanti nella direzione che abbiamo tracciato". (Rsc)