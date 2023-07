Covid: Renzi, chi ha paura della commissione di inchiesta ha paura della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voterò con grande convinzione la commissione di inchiesta sul Covid non solo perché lo dico da tre anni, non solo perché l’ho detto in campagna elettorale, non solo perché è una proposta che il mio partito ha fatto fin da quando eravamo gli unici a chiedere di riaprire le scuole per non distruggere la generazione dei più giovani. Lo faccio perché se non fai una commissione parlamentare sull’evento più straordinario degli ultimi cinquant’anni – evento che ha fisicamente chiuso in casa sessanta milioni di abitanti – significa che non credi nel ruolo della commissione ma soprattutto non credi nel ruolo del Parlamento". Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Se davanti a ciò che è successo il Parlamento non può fare una verifica su ciò che si poteva fare diversamente e meglio significa dire che la politica non serve. Le aule giudiziarie servono a dire chi è colpevole. Colpevole di determinati reati. Le aule parlamentari servono a dire chi è capace. Capace di fare politica. E di governare in tempi di crisi facendo le scelte giuste. Chi ha paura della commissione di inchiesta sul Covid ha paura della verità. Noi vogliamo la verità. Solo quella".(Rin)