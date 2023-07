Pnrr: Tajani, Bruxelles ha capito che serviva flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bruxelles si è compreso che serviva flessibilità nell’utilizzo dei fondi del Pnrr. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia per il 40mo anniversario dell'uccisione del giudice Rocco Chinnici a Palermo. La flessibilità serve “perché il Recovery Plan è nato quando c’era la pandemia in corso, poi sono cambiate molte cose e c’è stata anche la guerra”. “Noi di Forza Italia abbiamo detto fin dall’inizio che serviva flessibilità. Così è stato, avevamo ragione, ora abbiamo ottenuto un buon risultato”, ha detto Tajani. “Ieri ho riunito tutti i presidenti di regione di Forza Italia, che incontreranno il ministro Fitto per affrontare, regione per regione, i problemi da risolvere per un ottimale utilizzo dei fondi europei”, ha continuato Tajani. (Res)