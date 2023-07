Pnrr: Open Fiber, la fibra ottica Ftth illumina San Giovanni La Punta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crescita di un territorio passa anche da una moderna e veloce rete di comunicazione elettronica – dichiara il Sindaco Antonino Bellia – è un obiettivo strategico per il lavoro e per l’economia dei cittadini oltre che per i momenti di svago. Siamo orgogliosi del fatto che è di San Giovanni La Punta il primo utente della Sicilia orientale collegato alla nuova rete di telecomunicazioni a banda ultra larga realizzata da Open Fiber nell’ambito del “Piano Italia a 1 Giga”, un importante passo avanti per colmare il divario nell’accesso alla rete, per garantire a tutti standard di qualità nell’utilizzo di internet e per potenziare i servizi che su internet si basano". "Quella di San Giovanni La Punta è una tappa molto importante nel percorso di crescita di Open Fiber – aggiunge Angelo Nicotra, field manager dell’azienda e responsabile dei lavori nella cittadina etnea – impegnata da anni in un progetto-Paese complesso e strategico che punta a diffondere la connettività ultrabroadband da Nord a Sud. Il nostro obiettivo è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione dalle performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità. E a San Giovanni La Punta, tra i primi comuni italiani del progetto di sviluppo tecnologico legato ai fondi del Pnrr, ci siamo già riusciti". Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr, e attuato da Infratel Italia. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: insieme alla Sicilia sono infatti interessate Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto. (Rin)