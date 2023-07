Inflazione: Tajani, soluzione non è quella di aumentare il costo del denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione per combattere l’inflazione non è quella di aumentare il costo del denaro. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della cerimonia per il 40mo anniversario dell'uccisione del giudice Rocco Chinnici a Palermo. “La Bce continua ad aumentare il costo del denaro e aumentano i tassi per i cittadini che hanno dei mutui. Questo è chiaramente pericoloso e dannoso per la crescita, per le imprese. Se si continua così si rischia di bloccare l’economia”, ha detto Tajani. “Mi auguro che la signora Lagarde ascolti in grido di dolore che arriva dall’Italia. "Lo stesso governatore della Banca d’Italia Visco e lo stesso presidente dell’Associazione bancaria italiana Patuelli hanno detto che non è la soluzione giusta quella di aumentare i tassi di interesse per sconfiggere l’inflazione in Italia, che viene dall’esterno”, ha continuato il ministro. Negli Stati Uniti “viene da una crisi di crescita, quella italiana viene dal costo delle materie prime”, ha spiegato. (Res)