Business news: Spagna, per Ohla utile di 600 mila euro nel primo semestre, in positivo dopo 7 anni

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ohla nel primo semestre del 2023 ha registrato un utile di 600 mila euro. Un risultato positivo dopo sette anni consecutivi di perdite e che potrebbe migliorare nei prossimi mesi grazie a un piano di dismissioni che prevede la concessione dell'ospedale canadese Chum e della controllata di servizi. L'azienda ha affermato di aver posto le basi per completare un processo di trasformazione che richiederà un'importante ristrutturazione del debito. Il fatturato di Ohla tra gennaio e giugno è stato di 1,4 miliardi di euro, con un aumento dell'11,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Circa il 76 per cento del fatturato proviene dall'estero: l'Europa contribuisce per il 45,8 per cento, il Nord America per il 36,8 per cento e l'America Latina per il 16,6 per cento. (Spm)