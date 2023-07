Business news: Spagna, per Sacyr utile di 64 milioni di euro nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Sacyr ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile di 64 milioni di euro, il 52 per cento in più rispetto al giugno 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) della società è stato pari a 654 milioni di euro con un aumento del 28 per cento su base annua, di cui l'80 per cento proveniente dall'estero. La società presieduta da Manuel Manrique sta inoltre raggiungendo traguardi strategici, come la vendita delle attività di servizi (Valoriza e Facilities) e il debutto negli Stati Uniti come operatore di strade a pedaggio con la I-10 in Louisiana con un investimento di 1,9 miliardi. Il portafoglio di attività è migliorato dell'8 per cento, raggiungendo i 55,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda le operazioni di dismissione, Valoriza è stata valutata 734 milioni di euro e Facilities 87 milioni di euro, consentendo quest'anno una forte riduzione del debito pro solvendo. (Spm)