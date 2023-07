© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato intorno alle 8:45 di stamattina in un impianto di smaltimento rifiuti a Ciampino. Dal sito, in via Enzo Ferrari 105, si alza tuttora una densa colonna di fumo nero visibile anche dalle aree limitrofe a sud di Roma. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco per domare le fiamme, la polizia per i rilievi e i vigili urbani per gestire le ripercussioni sulla viabilità. (Rer)