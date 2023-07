Africa: Meloni, da Usa consapevolezza che l'Italia può giocare un ruolo di leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte degli Stati Uniti e del presidente Joe Biden c’è “consapevolezza” che l'Italia può giocare “un ruolo leadership” sul dossier Africa. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “SkyTg24”. “Io ho notato una consapevolezza di un tema che (…) cerco di spiegare con dovizia di particolari in ogni contesto multilaterale: l'ho fatto al vertice Nato, l'ho fatto al G7, l'ho fatto al Consiglio Europeo. Mi pare di riconoscere anche la consapevolezza che l'Italia può giocare in questo un ruolo di portavoce, di leadership, di guida spero proprio per la capacità che ha anche di capire il punto di vista dei paesi africani”, ha detto Meloni, sottolineando che senza il lavoro dell'Italia, probabilmente “sarebbe stato più difficile raggiungere l'accordo tra Tunisia e Unione europea”. Un risultato, ha rivendicato la titolare di palazzo Chigi, che era complicato raggiungere “non solo per l'approccio tunisino, ma anche per quello che l'Unione Europea aveva e che era all’inizialmente un po' diverso da quello che noi abbiamo promosso, cioè un approccio pragmatico, capire anche quali sono i rischi che si corrono, quali sono le alternative in campo”. (segue) (Res)