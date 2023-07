Africa: Meloni, da Usa consapevolezza che l'Italia può giocare un ruolo di leadership (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni ospitata qualche giorno fa a Roma, Meloni ha spiegato che si tratta di "un'altra iniziativa sulla quale anche gli Stati Uniti sono stati molto interessati, ci hanno fatto i complimenti. Insomma, ritengono che possa essere molto utile mettere insieme tutti i paesi del Mediterraneo allargato, quindi non solamente paesi africani, Unione europea ma anche i paesi arabi, nel ragionare insieme su come si fermano i flussi”. La presidente del Consiglio, poi, ha spiegato come le stesse organizzazioni dietro al traffico di essere si occupano anche di tratte di droga e organi umani. “E quel potere che queste organizzazioni criminali stanno assumendo si rivolta anche contro gli Stati, contro la loro stabilità, particolarmente in Africa. Quindi tutto diventa, in una guerra che è sempre più ibrida, un problema che noi dobbiamo focalizzare. Riguarda l'Alleanza Atlantica per esempio, riguarda i nostri partner, riguarda noi, riguarda i paesi europei”, ha concluso. (Res)