Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo fino al pomeriggio irregolarmente nuvoloso in montagna per nubi a media e alta quota e per velature in pianura; tra tardo pomeriggio e sera aumento della nuvolosità, più marcatamente sui rilievi. Precipitazioni assenti fino al primo pomeriggio salvo occasionali rovesci sui rilievi, tra tardo pomeriggio e sera in attivazione anche a carattere di isolato temporale, più probabili sui settori alpini, prealpini e fascia pedemontana e di alta pianura.Temperature minime in pianura minime tra 17 e 20°C, massime tra 29 e 32°C. (Rem)