Viabilità: Anas, Ss 36 chiusa a Dervio per auto in fiamme in galleria

- Anas comunica che, a causa di un veicolo in avaria, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione nord, della strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in corrispondenza del territorio comunale di Dervio, in provincia di Lecco. Il provvedimento si è reso necessario per il principio di un incendio causato all'interno della galleria Derio, per un'autovettura in fiamme. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e il ripristino, nel più breve tempo possibile, delle regolari condizioni di sicurezza. (Com)