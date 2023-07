Ucraina: Meloni, lo scetticismo non modifica la posizione dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla guerra in Ucraina “non credo che lo scetticismo, che per me è perfettamente comprensibile, possa modificare la posizione dell'Italia”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal “Tg5”. Per Meloni si tratta di una posizione che “il governo tiene nell'interesse nazionale”. “Gli ucraini stanno allontanando una guerra da noi, non la stanno avvicinando», ha aggiunto il capo del governo. (Res)