Cina: Meloni, modello globalizzazione va ripensato e dibattito va fatto con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante riuscire a fare stare insieme i rapporti con gli Stati Uniti e quelli con la Cina. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a “SkyTg24” al termine della sua missione a Washington. “La base della politica estera è riuscire a parlare con tutti difendendo i propri interessi (…) e dicendo le cose con chiarezza”, ha premesso Meloni, per poi soffermarsi in particolare sul tema delle catene di approvvigionamento. “Se devolvi completamente le cose strategiche a realtà su cui non puoi avere certezze, rischi”, ha spiegato il presidente del Consiglio, ricordando quanto accaduto durante la pandemia di Covid-19. (segue) (Res)