Cina: Meloni, modello globalizzazione va ripensato e dibattito va fatto con Pechino (2)

- Il presidente del Consiglio ha evidenziato che c’è una differenza di standard che ha fatto sì che “noi ci siamo indeboliti” e altri si sono rafforzati senza democratizzarsi. Secondo Meloni va ripensato il modello della globalizzazione: “La prima regola è che il mercato non può essere libero se non è anche equo”. “Questo non vuol dire decoupling, vuol dire derisking, cioè abbassare il rischio nella definizione delle proprie catene di approvvigionamento”. “È un tema che porteremo alla presidenza del G7”, in continuità con quello che è stato fatto dalla presidenza del Giappone, ha annunciato. “È un dibattito che va fatto insieme alla Cina non contro la Cina”, ha sottolineato Meloni. (Res)